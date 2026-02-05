Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 12:28

Обвиняемую в педофилии учительницу проверят на вменяемость

Обвиняемую в педофилии учительницу Симеонидис отправили на экспертизу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении малолетних учеников, отправили в стационар психиатрической клиники для проведения экспертизы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Врачи будут оценивать состояние ее психического здоровья и определят, отдавала ли она отчет инкриминируемым ей деяниям.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, — говорится в сообщении.

Симеонидис задержали 16 декабря. По версии следствия, она приглашала подростков к себе домой и там совращала их. Это происходило как минимум трижды — два раза в апреле и один раз в июле. В деле двое потерпевших в возрасте 12 лет.

Ранее в Канаде 88-летнюю учительницу приговорили к 65 месяцам тюрьмы за совращения школьников. Ее признали виновной в преступлениях еще в феврале 2025 года. Один из бывших учеников женщины обратился в полицию в 2022 году, он обвинил ее в изнасиловании. После него заявление на учительницу написали еще четверо человек.

учительницы
Санкт-Петербург
вменяемость
школьники
экспертизы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания
Рыбак показал фото с выловленной в море рыбой размером с человека
Удар по многоэтажке, раненый младенец, 167 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 5 февраля
Суд в Петербурге обязал банк выплатить 1 млн рублей из-за автокредита
«Возникает нюанс»: военэксперт назвал главный недостаток ВПК США
Модель OnlyFans, 50-летние сноубордисты: кто едет на ОИ-2026
Американист ответил, почему США должны быть заинтересованы в продлении ДСНВ
«Тревожный сигнал»: Дуров видит Испанию государством тотальной слежки
Уиткофф сообщил, о чем договорились Россия и Украина в Абу-Даби
Военный эксперт ответил, какое оружие станет главным для США
Напавшего на детский садик мужчину задержали
Пострадавшей при нападении мужчины с ножом на детсад потребовалась помощь
В Госдуме оценили, насколько эффективно сотрудники работают на удаленке
Симоньян восхитилась внешностью бывшей жены Кеосаяна
Кинолог назвал способы успокоить собаку в отсутствие хозяина
В США оценили переговоры по Украине в Абу-Даби
Сервисы такси предложили проверить после скачка цен в снегопады
Лавров ответил на слова об «атаках с севера» на Армению
В США поймали «неуловимого деда» из России, который кошмарил Майами 16 лет
Нападение на детский сад в Оренбуржье: что известно, есть ли пострадавшие
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.