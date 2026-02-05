Обвиняемую в педофилии учительницу проверят на вменяемость Обвиняемую в педофилии учительницу Симеонидис отправили на экспертизу

Учительницу английского языка Афину Симеонидис, обвиняемую в совращении малолетних учеников, отправили в стационар психиатрической клиники для проведения экспертизы, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Врачи будут оценивать состояние ее психического здоровья и определят, отдавала ли она отчет инкриминируемым ей деяниям.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, — говорится в сообщении.

Симеонидис задержали 16 декабря. По версии следствия, она приглашала подростков к себе домой и там совращала их. Это происходило как минимум трижды — два раза в апреле и один раз в июле. В деле двое потерпевших в возрасте 12 лет.

Ранее в Канаде 88-летнюю учительницу приговорили к 65 месяцам тюрьмы за совращения школьников. Ее признали виновной в преступлениях еще в феврале 2025 года. Один из бывших учеников женщины обратился в полицию в 2022 году, он обвинил ее в изнасиловании. После него заявление на учительницу написали еще четверо человек.