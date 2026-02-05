Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 14:54

Цискаридзе признался, что обожает мобильные игры

Цискаридзе допустил интеграцию мобильных игр в образовательный процесс

Николай Цискаридзе Николай Цискаридзе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мобильные игры можно внедрять в образовательный процесс, но делать это нужно дозированно и с умом, заявил на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России, артист балета Николай Цискаридзе. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он сам обожает интерактивные цифровые развлечения, но старается ограничивать себя во времени.

Мы обязаны соответствовать тому, что нас окружает. Просто здесь надо соблюдать золотую середину. Никто не отменял мелкую моторику, никто не отменял тетради, прописи и т.д., потому что это другие участки мозга. Вы понимаете, если вы чему-то уделяете больше внимания, вы теряете все остальное. В моем детстве никогда не было так много электронных игр. Вы не поверите, как я люблю играть во все эти игрушки, я не скрываю это ни от одного своего ученика. Просто я выделяю на это определенное количество времени. Я не делаю это с утра до вечера, — сказал спикер.

По слова Цискаридзе, взрослые должны контролировать детей и даже допустимо пригрозить лишением гаджета, если ребенок не будет прилагать усилия в учебе. Он также добавил, что его мама никогда не проверяла дневник.

Ранее сообщалось, что отечественные и зарубежные мобильные игры жанра «три в ряд» могут использовать манипулятивные схемы для выманивания средств игроков. Всего Центр цифровой экспертизы Роскачества собирался проверить 14 приложений. Среди них оказались как мировые хиты Candy Crush Saga, Homescapes и Royal Match, так и продукты российских студий.

