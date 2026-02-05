Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 13:43

Нутрициолог опровергла распространенный миф о режиме питания

Нутрициолог Макарова: формула трех приемов пищи в день не подходит для всех

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вопреки некоторым мнениям, формула трех приемов пищи в сутки подойдет далеко не для всех людей, заявила «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Она посоветовала выстраивать режим питания индивидуально с учетом особенностей своего здоровья и образа жизни.

Режим питания нужно подбирать строго индивидуально, учитывая исходные данные человека. Нужно смотреть, есть ли заболевания, какие начальный вес и питание. Нельзя резко перестраивать питание. Поэтому нельзя сказать три раза в день или пять следует принимать пищу, — высказалась Макарова.

По ее словам, главное — не количество приемов пищи, а их качество. Немаловажно, чтобы порции еды были полноценными и сбалансированными. Они должны содержать достаточное количество белков, углеводов и полезных жиров. Ключевыми ориентирами для построения рациона становятся состав блюд и личные ощущения человека, подытожила специалист.

Ранее Макарова заявила, что люди, занимающиеся спортом без коррекции рациона, не смогут эффективно похудеть и удержать вес. По ее мнению, несбалансированное питание будет сводить к нулю все усилия в зале.

