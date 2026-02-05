В Петербурге девушка похитила у пенсионерки 2,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге девушка похитила у пенсионерки на Белградской улице 2,4 млн рублей, сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Она заявила, что действовала по наводке мошенников.

В ведомстве рассказали, что с пенсионеркой связался неизвестный и сказал ей передать все накопления 19-летней фигурантке дела для декларирования. Женщина передала курьеру аферистов $10,6 тыс., €14 тыс. и 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Предполагаемая пособница курьеров задержана.

Ранее сообщалось, что в Перми задержали молодого человека, которого подозревают в работе оператором сим-боксов. По данным следствия, ему предложили «легкий заработок» в одной из социальных сетей.