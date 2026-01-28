Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 15:47

В Перми задержали молодого человека по подозрению в работе на мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Перми задержали молодого человека, которого подозревают в работе оператором «сим-боксов», сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. По данным следствия, ему предложили «легкий заработок» в одной из социальных сетей.

В ведомстве рассказали, что подозреваемый прибыл в регион по указке кураторов. Его работа заключалась в том, чтобы следить за устройствами, менять в них сим-карты и регулярно переезжать на новую квартиру.

Сотрудники полиции обнаружили три специальных устройства на 32 слота, 542 сим-карты разных операторов, антенны и маршрутизаторы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Купчино задержали дроппера, которого подозревают в обмане пенсионерки на 1,4 млн рублей. Его также подозревают в участии в масштабной мошеннической схеме.

Пермь
мошенники
полиция
задержания
