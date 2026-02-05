Политолог предположил, чем обернутся переговоры ЕС и России по Украине Политолог Аграновский: диалог РФ и ЕС может завершить поставку оружия на Украину

Переговоры ЕС и России могут затронуть прекращение европейских поставок оружия на Украину, заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» политолог Дмитрий Аграновский. По его словам, для конструктивного диалога Европе необходимо дать РФ минимальные гарантии безопасности.

В перспективе с европейцами необходимо говорить о прекращении поставок оружия Украине. Также они очень много говорят о каких-то гарантиях безопасности Украины. А вообще все началось из-за чего? Из-за того, что Европа отказывалась дать хотя бы минимальные гарантии безопасности России. Как раз об этом и нужно говорить с европейцами, — высказался Аграновский.

Он отметил, что призывы лидеров Балтийских стран начать переговоры с Россией отражают реальные настроения во всей Европе. Эксперт добавил, что несмотря на то, что конструктивный диалог России с ЕС возможен, ожидать осязаемых результатов в ближайшее время не стоит.

Ранее политолог Андрей Кортунов заявил, что возобновление прямых контактов России и Евросоюза возможно в случае изменения позиции лидеров ЕС с учетом законных интересов безопасности РФ. Однако он отметил, что пока европейские лидеры не демонстрируют конструктивный подход.