05 февраля 2026 в 15:57

Мединский объяснил иностранцам, как понять русскую душу

Мединский рекомендовал иностранцам поработать в глубинке для понимания России

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Иностранцу для понимания России недостаточно одного лишь чтения произведений Толстого и Достоевского, заявил помощник президента Владимир Мединский. Выступая на просветительском марафоне «Россия — семья семей» общества «Знание», который посвящен Году единства народов России, он отметил, что западные идеологи в прошлом часто ошибались, воспринимая русских исключительно как сомневающихся литературных персонажей, передает NEWS.ru.

С недоумением они увидели, что нет никаких Раскольниковых, Башмачкиных Акакиев. Есть стальные ряды защитников Родины. Есть Минины и Пожарские, Суворовы, Кутузовы, Матросовы, и Космодемьянские, — высказался Мединский.

По мнению Мединского, такая внутренняя сила и готовность бороться за свой дом — это то фундаментальное качество, которое часто упускают из виду зарубежные исследователи. В качестве практического решения он предложил иностранцам не ограничиваться туризмом в мегаполисах, а пожить и поработать в российской глубинке. Он уверен, что изучение русского языка и погружение в быт провинции дают гораздо более точное представление о стране, чем изучение классики.

Ранее помощник президента отмечал, что в новой гослинейке учебников истории появились специальные рубрики, подробно рассказывающие о святых и государствообразующей роли Церкви. Председатель Российского военного-исторического общества выразил готовность к продолжению этой работы, обратившись напрямую к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Владимир Мединский
литература
Россия
иностранцы
