В СНГ заявили об альтернативной площадке для переговоров по Украине

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил в интервью газете The News International президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул приверженность Астаны политико-дипломатическому пути решения конфликта.

На наш взгляд, путь к миру лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, включая предоставление нейтральной платформы для переговоров, если такая возможность представится, — сказал Токаев.

Он охарактеризовал текущую ситуацию как крайне сложную. Глава государства указал, что ключевой вопрос конфликта сохраняет территориальный характер.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой. В частности, министр не смог ответить на соответствующий вопрос.