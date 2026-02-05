Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 16:05

В СНГ заявили об альтернативной площадке для переговоров по Украине

Токаев: Казахстан готов предоставить площадку для диалога по Украине

Касым-Жомарт Токаев Касым-Жомарт Токаев Фото: Александр Казаков/POOL/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Украине, заявил в интервью газете The News International президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул приверженность Астаны политико-дипломатическому пути решения конфликта.

На наш взгляд, путь к миру лежит через переговоры между противоборствующими сторонами. Хотя Казахстан не стремится к посреднической роли, мы готовы предложить свои добрые услуги, включая предоставление нейтральной платформы для переговоров, если такая возможность представится, — сказал Токаев.

Он охарактеризовал текущую ситуацию как крайне сложную. Глава государства указал, что ключевой вопрос конфликта сохраняет территориальный характер.

Ранее депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор не могут решить, кто со стороны Киева должен подписывать мирное соглашение с Россией, так как все боятся ответственности за одобрение документа. По ее словам, скандальная ситуация произошла на панельной дискуссии с главой МИД страны Андреем Сибигой. В частности, министр не смог ответить на соответствующий вопрос.

переговоры
Казахстан
Украина
Касым-Жомарт Токаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.