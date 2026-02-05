В Госдуме объяснили, почему страны ЕС побегут мириться с Россией Чепа: у каждой страны ЕС есть свои причины, чтобы налаживать диалог с Россией

Вскоре страны ЕС побегут мириться с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. У каждой европейской страны — свои причины наладить диалог с Москвой.

Вскоре страны ЕС поочередно побегут мириться с Россией. У каждой европейской страны имеются свои причины наладить диалог с Москвой, каждая исходит из личных интересов. Допустим, сегодняшняя позиция президента Франции Эммануэтя Макрона, который ищет сближения с РФ, связана с развитием динамики политического движения внутри Франции. Он опасается, что его обвинят, что он агент войны, который делает все, чтобы мирного соглашения по Украине не было, — предположил Чепа.

А вот эти мелкие страны, например, Прибалтики, следуют за позицией более крупных государств, делают то, что им скажут, добавил собеседник.

Уверяю, что по итогу они все побегут унижаться. Каждый по очереди, как когда-то они кричали, что вот они придумали действия, которые точно разрушат Россию. Будут говорить, как они нас любят, что они все помнят, понимают. В этом я нисколько не сомневаюсь, — заверил парламентарий.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис высказались за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией через специального посланника. При этом они настаивают на продолжении изоляции Москвы.