Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева

Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева

Актриса и певица Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Что известно о ее личной жизни, почему она уехала из России?

Чем известна Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске. Окончила театральное училище в Минске.

В России творческую карьеру она начала со съемок в скетч-шоу «Дорогая передача», впоследствии снималась в «6 кадрах», которые принесли ей популярность.

«Я помню, как „6 кадров“ стали набирать популярность, как я пришла в супермаркет и на меня все смотрели, как на мальчика из фильма „Один дома“. Тогда я поняла, что не могу класть в тележку что-то компрометирующее, надо продуктов получше набрать», — рассказывала она в интервью журналистке Светлане Баласанян.

Также Медведева снималась в картинах «Ускоренная помощь», «Возвращение тридцатого», «Неверность», «Кадетство», «Клуб», «Тариф Новогодний», «Ошибки любви», «Память осени», «Человек из ниоткуда» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

Карьеру в кино и на телевидении Медведева совмещает с записью песен.

Ирина Медведева Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Что известно о личной жизни Медведевой, почему она уехала из РФ

Первым супругом Ирины Медведевой был певец Руслан Алехно.

В 2018 году она вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше и переехала жить к нему на родину. В браке родились сын Савелий и дочь Есения.

Несмотря на жизнь во Франции, Медведева говорила, что считает своим домом Россию.

«Мой муж — француз. Я уехала до начала спецоперации. Я уже столько лет во Франции, у меня там родились двое детей, а я до сих пор не считаю, что живу там. Я всегда говорю, что живу в двух странах: во Франции и в России. И мой дом — именно в Москве. Здесь моя квартира, мое все», — заявила артистка в интервью Светлане Баласанян.

Что Медведева говорила о продолжении «6 кадров», почему не хочет сниматься

В 2024 году появилась новость о съемках продолжения скетч-шоу «6 кадров». Ирина Медведева в интервью Светлане Баласанян пояснила, что они не состоялись, а также заявила, что если вопрос поднимется вновь, то она откажется от участия в проекте либо заключит «жесткий контракт».

«Летом мы должны были снимать продолжение „6 кадров“, хотя я изначально не была настроена на продолжение этого проекта. Поскольку я живу на две страны, то мне было сложно организовать этот процесс, но я приехала в Москву. Уже были примерки, были написаны скетчи, а потом нам сказали: „Завтра начинаем. А может, и не начнем“. В смысле не начнем?! В итоге съемки отменились, сейчас разговоров о съемках нет, но я и не пойду уже, не соглашусь. Либо сделаю жесткий контракт», — призналась актриса.

Ирина Медведева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Медведева

Ирина Медведева продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Маяковский. Городской мюзикл», «Волшебный горшочек», «Не все коту Масленица», «Подарок», «Умная собачка Соня» и «Бармалей».

В 2025 году вышла комедия «Елки-12» с ее участием. В скором времени также выйдут «Тюльпаны» с ее участием.

Читайте также:

Киркоров, муж-испанец, российский паспорт: как живет певица Ани Лорак

Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский

«Золотой орел», звездная болезнь, три развода: как живет Екатерина Климова