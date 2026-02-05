Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 16:25

В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде

В Белоруссии осудят литовца Гецявичюса по обвинению в геноциде в годы войны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Белоруссии будут судить литовца Антанаса Гецявичюса по обвинению в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает республиканская Генпрокуратура. По ее данным, генеральный прокурор Дмитрий Гора уже направил в Верховный суд материалы уголовного дела.

Генеральный прокурор Республики Беларусь Дмитрий Гора направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа по ст. 127 Уголовного кодекса Республики Беларусь Антанаса Гецявичюса, уроженца деревни Йокуляй Клайпедского уезда, возглавлявшего один из взводов первой роты 12-го охранного батальона, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, Гецявичюс устраивал расстрелы, повешения и погребения на территории Минска и области. Он убил не менее 6012 человек, включая 31 ребенка, а также стариков и беспомощных. Это дело стало седьмым подобным в истории Белоруссии делом против нацистов и их пособников.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Законопроект, опубликованный в электронной базе данных нижней палаты парламента, также предусматривает наказание за оскорбление памяти его жертв.

