ГД рассмотрит закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Законопроект, опубликованный в электронной базе данных нижней палаты парламента, также предусматривает наказание за оскорбление памяти его жертв.

Изменения планируется внести в две статьи Уголовного кодекса. Во-первых, за осквернение захоронений или памятников жертвам геноцида будут судить так же строго, как и за надругательство над воинскими мемориалами — вплоть до пяти лет лишения свободы. Во-вторых, в статью о реабилитации нацизма добавят норму об ответственности за отрицание самого факта геноцида и оскорбление памяти погибших. Наказание по этой статье может достигать 3 млн рублей штрафа или трех лет лишения свободы.

Целенаправленное разрушение или искажение памяти о ключевых, судьбоносных событиях <…> ведут к разрыву духовной связи между поколениями, атомизации общества, утрате нравственных ориентиров и, как следствие, к ослаблению суверенитета страны, — говорится в сопроводительной записке.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил о необходимости защитить историческую память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Он призвал не допустить искажения истории и повторения трагедии тех лет. Спикер Госдумы подчеркнул, что долг нынешних поколений — сохранить и защитить память о героях и их самопожертвовании.