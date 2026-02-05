Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию

Подача знаний в игровой форме, а также создание интересной и развивающей среды позволят воспитать эрудицию в ребенке, заявила «ФедералПресс» детский психолог Галина Рейнталь. Она посоветовала подбирать образовательные материалы для детей с учетом их возраста.

Эрудированный человек — это не просто тот, кто много знает и похож на «ходячую энциклопедию». Это скорее тот, кто умеет думать, рассуждать, применять знания и мыслить нестандартно. При этом не стоит забывать, что память, внимание и мышление в детском возрасте только формируются. Поэтому завышенные требования, зубрежка и принудительное обучение до семи лет скорее навредят, чем принесут пользу, — предупредила Рейнталь.

Она порекомендовала родителям не просто посещать с ребенком культурные места, но и обсуждать увиденное. Такие разговоры помогут ребенку научиться грамотно задавать вопросы, формулировать мысли и логично выстраивать речь. В общении с детьми психолог призвала избегать ярлыков и давления. Эрудиция формируется только, когда у ребенка есть искренний интерес, подытожила эксперт.

Ранее детский психолог Александра Аныкина заявила, что подготовка уроков без участия родителей позволит выработать у ребенка чувство самостоятельности. По ее словам, систематические конфликты, возникающие из-за проверки домашнего задания, утомляют детей.