Психолог объяснила, почему следует перестать помогать детям с уроками

Подготовка уроков без участия родителей позволит выработать у ребенка чувство самостоятельности, заявила NEWS.ru детский психолог Александра Аныкина. По ее словам, систематические конфликты, возникающие из-за проверки домашнего задания, утомляют детей.

Казалось бы, в чем проблема, если у мамы или папы есть время на проверку домашнего задания? Ловушка в этой ситуации такая: пока родитель делает уроки, то и отвечает за них он. Пока он напоминает, контролирует, помогает — ребенок не водитель, а пассажир. Передавая ответственность за обучение, вы делаете услугу и ему, и себе. Он учится планировать, исполнять намеченное и отвечать за последствия. При этом у родителя освобождается время, и ваши отношения не страдают из-за ссор по поводу домашних заданий, которые выматывают даже тех членов семьи, кто наблюдает за происходящим, — поделилась Аныкина.

Она добавила, что в начале обучения, как правило, детям действительно требуется поддержка со стороны родителей. Тем не менее, по словам психолога, с течением времени планирование должно быть передано самому ребенку, и помощь следует оказывать только тогда, когда он об этом попросит.

Прежде всего честно ответьте себе на вопрос, почему вы не можете отпустить и не контролировать уроки. Что за этим стоит? Страх, что скатится в двойки? А возможно, школа выбрана такая, что ученик ее не тянет? В этом важно разобраться. Если вы попробовали отпустить, но ребенок начинает хуже учиться, обсудите с ним ситуацию: как вы можете помочь ему, в чем его сложности. Но именно с позиции: «Это твоя ответственность, я всегда рядом, я помогу, но я не могу делать уроки с тобой или вместо тебя», — заключила Аныкина.

