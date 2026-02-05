В Литве призвали НАТО угрожать России захватом Калининграда

Страны НАТО должны открыто угрожать России захватом Калининграда в случае военного противостояния, заявил литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас изданию The Wall Street Journal. По его мнению, такой ультиматум поставит Москву перед сложной дилеммой.

Для России стало бы дилеммой удерживание Калининграда, и НАТО должно очень четко заявить, что в этом случае она его потеряет, — сказал он.

Контр-адмирал также выразил уверенность, что литовская армия в ее нынешнем состоянии обладает достаточными силами для сдерживания российских войск. Это заявление прозвучало на фоне активного обсуждения в Альянсе мер укрепления восточного фланга и возможных сценариев противостояния с Россией.

Ранее доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков сообщил NEWS.ru, что главным ударным оружием Краснознаменного Балтийского флота России являются ракеты, которые вызывают беспокойство европейских военных и властей. По его словам, ракеты Балтфлота могут простреливать всю территорию Европы. Также в случае конфликта с Европой Балтфлот способен заминировать Датские проливы и остановить судоходство по морю.