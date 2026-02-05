Эндокринолог раскрыла, как выжать максимальную пользу из мандаринов Эндокринолог Коновалова посоветовала готовить отвар из кожуры мандаринов

Кожуру мандаринов не нужно выбрасывать, ведь из нее можно приготовить полезный отвар, заявила aif.ru эндокринолог Мария Коновалова. Для этого ее следует нарезать соломкой, просушить в течение 5–10 дней, а после залить горячей водой и дать настояться 10-15 минут.

Такой чай поможет при переохлаждении активировать иммунитет, защитит от простуды при контакте с больным, при стрессовых ситуациях снизит тревожность и улучшит сон, активирует кровообращение, — подчеркнула Коновалова.

Она уточнила, что заливать сухую кожуру горячей водой нужно из расчета одной или двух чайных ложек на 200 мл жидкости. В получившийся отвар можно добавить мед, имбирь, корицу и гвоздику — это усилит противовоспалительный эффект.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что какао станет подходящим напитком для согревания зимой. Она отметила, что такой напиток будет полезнее горячего шоколада.