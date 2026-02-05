Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 15:56

Эндокринолог раскрыла, как выжать максимальную пользу из мандаринов

Эндокринолог Коновалова посоветовала готовить отвар из кожуры мандаринов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Кожуру мандаринов не нужно выбрасывать, ведь из нее можно приготовить полезный отвар, заявила aif.ru эндокринолог Мария Коновалова. Для этого ее следует нарезать соломкой, просушить в течение 5–10 дней, а после залить горячей водой и дать настояться 10-15 минут.

Такой чай поможет при переохлаждении активировать иммунитет, защитит от простуды при контакте с больным, при стрессовых ситуациях снизит тревожность и улучшит сон, активирует кровообращение, — подчеркнула Коновалова.

Она уточнила, что заливать сухую кожуру горячей водой нужно из расчета одной или двух чайных ложек на 200 мл жидкости. В получившийся отвар можно добавить мед, имбирь, корицу и гвоздику — это усилит противовоспалительный эффект.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион заявила, что какао станет подходящим напитком для согревания зимой. Она отметила, что такой напиток будет полезнее горячего шоколада.

Читайте также
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Здоровье/красота
Врач ответил, какой тревожный сигнал может подавать продолжительная икота
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Здоровье/красота
Врач объяснила, при каких условиях уколы для похудения бесполезны
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Общество
Как не принести домой размороженное мясо вместо свежего: простые признаки, которые выручат при покупке
Гастроэнтеролог предупредила об опасности шоколадной пасты
Здоровье/красота
Гастроэнтеролог предупредила об опасности шоколадной пасты
Диетолог рассказала, чем опасно злоупотребление блинами
Здоровье/красота
Диетолог рассказала, чем опасно злоупотребление блинами
эндокринологи
продукты
здоровье
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученикам в Уфе обеспечат психологическую поддержку после стрельбы в школе
«Стали предметом торга»: Москалькову возмутило отношение Киева к курянам
Стало известно о судьбе напавшего на ребенка в Шереметьево
Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей
Муж Бородиной сбежал со съемок из-за ее бывшего
Адвокат оценил сложности нового закона о сталкинге
Песков раскрыл позицию России по обсуждению с США вопроса о продлении ДСНВ
Лев набросился на прохожего в Махачкале
Москалькова заявила об удержании курян на Украине как заложников
«Че такая дура?»: Гузеева публично поругалась в соцсети
В Госдуме захотели внести поправки в Трудовой кодекс
В Германии озвучили ужасающую правду об отношении Европы к ядерной угрозе
Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами
В Белоруссии осудят литовца по обвинению в геноциде
На Западе раскрыли одну из тем переговоров в Абу-Даби
Детский психолог дала советы, как воспитать в ребенке эрудицию
«Выдернул детей»: Галкина заподозрили в авторитарном родительстве
«Весь мир гоняется»: Путин высоко оценил разработку по добыче лития из воды
Жизнь во Франции, отказ от съемок в «6 кадрах»: где сейчас Ирина Медведева
Появились кадры возвращения российских военных из плена
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.