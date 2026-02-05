Врач ответила, каким напитком лучше согреваться зимой

Какао станет подходящим напитком для согревания зимой, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Надежда Литвинова-Гразион. Она отметила, что такой напиток будет полезнее горячего шоколада.

Какао богато антиоксидантами, такими как флавоноиды, которые оказывают положительное влияние на сосуды, улучшают кровообращение и повышают настроение. Кроме того, какао стимулирует центральную нервную систему за счет теобромина и кофеина, что способствует бодрости и ощущению энергии. И, что немаловажно, не вызывает скачков глюкозы в крови, — рассказала Литвинова-Гразион.

По словам врача, лучше отдать предпочтение натуральному какао без добавок. Она отметила, что горячий шоколад лучше употреблять только в качестве десерта.

Ранее диетолог и эндокринолог Наталья Петрова рассказала, что употребление до 300 миллиграммов кофеина в сутки может принести пользу организму. Она отметила, что напиток обладает полезными свойствами.