02 февраля 2026 в 13:43

Диетолог дала советы, как пить кофе с пользой

Диетолог Петрова: до 300 миллиграммов кофеина в сутки могут принести пользу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Употребление до 300 миллиграммов кофеина в сутки может принести пользу организму, рассказала Readovka.news диетолог и эндокринолог Наталья Петрова. Она отметила, что напиток обладает полезными свойствами.

Врач рассказала, что полифенолы в составе кофе обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, а также улучшают чувствительность к инсулину. По ее словам, польза будет снижаться при добавлении сахара и сиропов.

Петрова отметила, что употребление кофе может приносить и негативные последствия. Она предупредила, что в больших дозах напиток активизирует центральную нервную систему, повышает уровень кортизола и способен провоцировать рост артериального давления и учащение пульса.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Лопатин рассказал, что в день можно употреблять не больше 400 миллиграммов кофеина. По его словам, такая доза равняется примерно шести чашкам эспрессо либо двум-трем большим кружкам американо или капучино.

