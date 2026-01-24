Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо Гастроэнтеролог Лопатин: в день можно выпивать не больше шести чашек эспрессо

В день можно употреблять не больше 400 миллиграммов кофеина, заявил гастроэнтеролог Сергей Лопатин. По его словам, такая доза равняется примерно шести чашкам эспрессо или двум-трем большим кружкам американо или капучино, передает Lenta.ru.

Максимальная суточная доза кофеина в сутки для взрослого человека составляет 400 миллиграммов, что равняется примерно шести чашкам эспрессо или двум-трем большим кружкам американо или капучино. Такой точки зрения придерживаются международные и российские организации в сфере здравоохранения, — отметил Лопатин.

Врач подчеркнул, что норма рассчитана на здоровых людей. При бессоннице, тревожных расстройствах, тяжелых формах гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, гастрите и язвенной болезни потребление кофе рекомендуется ограничить. Для беременных женщин, добавил он, безопасная доза вдвое меньше — 200 миллиграммов кофеина в сутки.

