Политолог отреагировал на заявление Уитэкера о продаже оружия ВСУ

Вашингтон хочет выразить Киеву поддержку, поэтому постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер заявил о продаже оружия Украине, предположил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, за этими словами стоят как экономические интересы, так и желание оказать давление на Россию.

Что означают слова Уитакера о продаже оружия Киеву? Во-первых, это желание заработать. Во-вторых, [у США] есть намерение надавить на РФ, чтобы мы были более сговорчивыми. В-третьих, это желание показать Украине, что они вроде бы ее не бросают. Недавно обсуждалась тема, что США готовы предоставить Киеву гарантии безопасности. Если бы они сделали вид, что кидают эту страну, тогда неизвестно, как Украина повела бы себя. Они демонстрируют, что поддерживают Киев, что он в надежных руках: «Ведите переговоры», — пояснил Блохин.

Ранее Уитэкер заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине оружие, включая наступательное, на фоне идущих переговоров об урегулировании кризиса. По его словам, поддержка будет оказываться все время, необходимое для заключения мирного соглашения.