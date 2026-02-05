Зимняя Олимпиада — 2026
Медведев раскрыл возможную судьбу Мадуро

Медведев допустил, что Мадуро будет помилован Трампом

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может помиловать коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости. По его словам, также венесуэльского лидера может помиловать преемник Трампа.

Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что похищение венесуэльского лидера — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу» и закрепления «приобретения» де-юре.

