Медведев раскрыл возможную судьбу Мадуро

Президент США Дональд Трамп может помиловать коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости. По его словам, также венесуэльского лидера может помиловать преемник Трампа.

Впрочем, как мною уже отмечалось в социальных медиа ранее, он также вполне вероятно будет помилован — если не самим Трампом, то его преемником, — отметил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что похищение венесуэльского лидера — это разнузданный акт нарушения международного права, таким образом США хотят заполучить Западное полушарие в свое исключительное владение. По его словам, речь идет о циничном вызове для всей системы международных отношений ради получения контроля по принципу «потому что могу» и закрепления «приобретения» де-юре.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что европейские лидеры могли обменять Гренландию на гарантии безопасности Соединенных Штатов для Украины. По словам специалиста, речь идет о некоем тайном договоре.