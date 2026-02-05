В «Единой России» объяснили беспрецедентный рост финансирования науки

Партии «Единая Россия» удалось обеспечить ежегодный рост госфинансирования отечественной науки на 150–200 млрд рублей, сообщил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга на подкасте «пЕРеговорка». По его словам, в сравнении с 2010 годом цифра выросла вдвое.

У нас есть самая главная госпрограмма — она называется «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», где сосредоточено все государственное финансирование. <…> С каждым годом она увеличивается на 150–200 млрд рублей и по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось финансирование науки, — подчеркнул Мажуга.

Парламентарий отметил, что для развития сферы недостаточно стабильного финансирования. По его словам, также важно создавать современную инфраструктуру для ученых. В том числе лаборатории, приборные базы, комфортные кампусы и научные центры.

Ранее секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев рассказал, что свыше 1,7 тыс. школ на более миллиона мест было построено в стране с 2019 года при поддержке «Единой России». По его словам, из них 80 объектов введены в эксплуатацию в 2025 году.