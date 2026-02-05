Путин заявил, что РФ как многонациональная страна складывалась постепенно Путин: Россия становилась многонациональной на протяжении веков

Россия как многонациональное государство формировалась в течение длительного времени, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на церемонии в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание», глава государства отметил исторический процесс объединения различных этносов в рамках единой страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Постепенно на таких же основах складывалась и наша многонациональная страна Россия — когда в нее вливались разные народы, — рассказал Путин.

Президент официально объявил 2026 год Годом единства народов России, подчеркнув значимость консолидации общества. По словам Путина, преемственность поколений и уважение к культурным традициям всех народностей являются фундаментом, на котором страна продолжает уверенно развиваться.

Путин официально объявил об открытии Года единства народов России на церемонии в национальном центре «Россия». Для координации мероприятий он назначил сопредседателями оргкомитета первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и вице-премьера Татьяну Голикову.