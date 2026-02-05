Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:43

Стало известно, готовы ли россияне помогать человеку другой национальности

Глава «Знания» Древаль: 94% россиян готовы помочь человеку другой национальности

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Почти каждый россиянин (94%) готов помочь прийти на помощь человеку независимо от его национальности, заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на церемонии в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». По его словам, в таким выводам пришло федеральное исследование общества, проведенное в честь Года единства народов России.

Я бы хотел отметить ключевой вывод: 94% россиян готовы прийти на помощь другому человеку независимо от его национальности. Такое отношение друг к другу, такое самопожертвование и поддержка — это не что иное, как ключевая черта, часть нашего культурного кода, нашего ДНК, — отметил Древаль.

Согласно исследованию, ключевыми факторами единства россияне считают общую историческую память. Половина опрошенных назвала главным объединяющим фактором память о Победе в Великой Отечественной войне, 48% — общую историю в целом. Также значимую роль играет русский язык (45% респондентов). В топ-5 вошли культура и традиции народов России, а также семейные ценности. При этом старшее поколение чаще молодежи подчеркивает важность семейных ценностей как объединяющего начала.

Ранее Древаль отмечал, что 30 сентября 2022 года стало днем, благодаря которому недружественные режимы еще долго будут помнить о том, что Россия никогда не откажется от своей истории и своих людей. Он подчеркнул, что западным странам не удастся «притупить» у россиян чувство справедливости и стремление к ней.

Россия
общество
знание
опросы
россияне
помощь
национальности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В эконом-классе «Аэрофлота» появилось обновленное меню
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.