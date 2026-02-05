Стало известно, готовы ли россияне помогать человеку другой национальности

Почти каждый россиянин (94%) готов помочь прийти на помощь человеку независимо от его национальности, заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль на церемонии в национальном центре «Россия» в ходе марафона «Россия — семья семей» Общества «Знание». По его словам, в таким выводам пришло федеральное исследование общества, проведенное в честь Года единства народов России.

Я бы хотел отметить ключевой вывод: 94% россиян готовы прийти на помощь другому человеку независимо от его национальности. Такое отношение друг к другу, такое самопожертвование и поддержка — это не что иное, как ключевая черта, часть нашего культурного кода, нашего ДНК, — отметил Древаль.

Согласно исследованию, ключевыми факторами единства россияне считают общую историческую память. Половина опрошенных назвала главным объединяющим фактором память о Победе в Великой Отечественной войне, 48% — общую историю в целом. Также значимую роль играет русский язык (45% респондентов). В топ-5 вошли культура и традиции народов России, а также семейные ценности. При этом старшее поколение чаще молодежи подчеркивает важность семейных ценностей как объединяющего начала.

Ранее Древаль отмечал, что 30 сентября 2022 года стало днем, благодаря которому недружественные режимы еще долго будут помнить о том, что Россия никогда не откажется от своей истории и своих людей. Он подчеркнул, что западным странам не удастся «притупить» у россиян чувство справедливости и стремление к ней.