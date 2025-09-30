Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 12:49

Глава «Знания» указал, о чем еще долго будут помнить недружественные режимы

Глава «Знания» Древаль: Россия никогда не откажется от своей истории и людей

Максим Древаль Максим Древаль Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

30 сентября 2022 года стало днем, благодаря которому недружественные режимы еще долго будут помнить о том, что Россия никогда не откажется от своей истории и своих людей, заявил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль в Telegram-канале, поздравляя с третьей годовщиной воссоединения России с Новороссией и Донбассом. Он подчеркнул, что западным странам не удастся «притупить» у россиян чувство справедливости и стремление к ней.

30 сентября 2022 года стало днем, который еще долго будет напоминать недружественным режимам, что Россия никогда не откажется от своей истории и своих людей. Эта дата будет говорить о том, что не получится у них «притупить» в нас чувство справедливости и стремление к ней, — написал Древаль.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что ЛДНР и Новороссия три года назад вернулись на свою родину, в Россию, тем самым жители выбрали восстановление исторической правды и справедливости. Как указал политик, совместное преодоление вызовов сделало все стороны сильнее.

