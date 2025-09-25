«Не просто дискуссия»: Песков высоко оценил просветительский марафон

Представитель Кремля Дмитрий Песков дал высокую оценку марафону «Знание.Первые», сообщили в NEWS.ru в пресс-службе общества «Знание». Его проведут с 26 по 28 сентября в рамках Мировой атомной недели.

Практика очень положительная, очень хорошая. Общество «Знание» вписывает свои мероприятия в программу форумов, это, конечно, добавляет форумам прикладного значения. Это уже не просто дискуссия, форум приобретает очертания образовательного и просветительского процесса. Конечно, это можно только приветствовать, — отметил Песков.

Участники просветительского марафона узнают от компетентных лекторов о значении атомной промышленности в стране, научных свершениях российских и советских ученых, а также перспективах в данной сфере. Присоединиться к форуму сможет молодежь и все, кто интересуются атомной отраслью и передовыми технологиями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 2030 году запустит первую в мире атомную энергосистему замкнутого топливного цикла. По его словам, энергосистема будет находиться в Томской области.