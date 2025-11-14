Экс-жена автора высказалась о национальности Чебурашки

Национальность Чебурашки является неважным вопросом, заявила в интервью изданию «Подъем» бывшая супруга писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина. Именно так она отреагировала на дискуссию о прохождении персонажа, развернувшуюся в российском парламенте при обсуждении бюджетных поправок.

Откуда привозили [апельсины] — неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. <...> Какая разница? Ну привозили их и привозили. Сейчас привязку можно сделать к чему угодно. С ног на голову можно перевернуть все что хотите. Совсем с ума сходить не хотелось бы, — сказала Элеонора Филина.

Ранее в ходе обсуждения поправок к федеральному бюджету во втором чтении депутат Андрей Макаров заявил о возможном еврейском происхождении Чебурашки. Такой вывод он обосновал тем, что популярный мультипликационный персонаж прибыл в ящике с апельсинами, а единственным поставщиком этих фруктов в Советский Союз в соответствующий период являлся Израиль.

После этого депутат Государственной думы Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru выдвинула альтернативную версию о возможном марокканском происхождении Чебурашки. Она выразила мнение, что заявление Макарова о национальной принадлежности персонажа носило шутливый характер.