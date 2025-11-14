Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 16:30

Экс-жена автора высказалась о национальности Чебурашки

Экс-жена Успенского Филина назвала неважным вопрос о национальности Чебурашки

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Национальность Чебурашки является неважным вопросом, заявила в интервью изданию «Подъем» бывшая супруга писателя Эдуарда Успенского Элеонора Филина. Именно так она отреагировала на дискуссию о прохождении персонажа, развернувшуюся в российском парламенте при обсуждении бюджетных поправок.

Откуда привозили [апельсины] — неважно. Мы, конечно, никогда это не обсуждали. <...> Какая разница? Ну привозили их и привозили. Сейчас привязку можно сделать к чему угодно. С ног на голову можно перевернуть все что хотите. Совсем с ума сходить не хотелось бы, — сказала Элеонора Филина.

Ранее в ходе обсуждения поправок к федеральному бюджету во втором чтении депутат Андрей Макаров заявил о возможном еврейском происхождении Чебурашки. Такой вывод он обосновал тем, что популярный мультипликационный персонаж прибыл в ящике с апельсинами, а единственным поставщиком этих фруктов в Советский Союз в соответствующий период являлся Израиль.

После этого депутат Государственной думы Елена Драпеко в беседе с NEWS.ru выдвинула альтернативную версию о возможном марокканском происхождении Чебурашки. Она выразила мнение, что заявление Макарова о национальной принадлежности персонажа носило шутливый характер.

писатели
Чебурашка
Госдума
национальности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жорин раскрыл важный нюанс в споре Аршавина и Барановской за алименты
Куда сходить в Москве 15-16 ноября: подарки, Средневековье и Безруков
Мерц пообещал подготовить новые санкции против России в ближайшие недели
В Самарской области иноагента приговорили к колонии
В России запретили деятельность Фонда равных прав
Детки счастливы, а значит мама спокойна: домашнее желе без всяких примесей
В Сочи Бабе Яге предлагают зарплату на уровне айтишника
Экс-глава Кировской области остался недоволен компенсацией за преследование
«Попрощайтесь с городом»: в Раде ожидают скорой потери населенного пункта
Кокосовый крем-чиз: десерты будут вкуснее, чем рафаэлло!
Журналистку-лесбиянку признали иноагентом
Как рассчитать расход бензина на 100 км? Учимся экономить на каждой поездке
«Приведет к краху»: в Китае начали отсчет до отстранения Зеленского
Фитнес-эксперт объяснил, какие нагрузки полезны пожилым людям
В Китае запустили массовую поставку гуманоидных роботов для заводов
«Двое из ларца»: Захарова напомнила Кличко о годных к службе в армии детях
В Челябинске следователя полиции арестовали по делу о вымогательстве
«Могут остаться без квартиры»: риелтор об идее покупки жилья частями
Во Франции потребовали прекратить финансирование Киева
В МИД России оценили уровень коррупции на Украине
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.