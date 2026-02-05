Военэксперт объяснил, как Россия влияет на переговорную позицию Украины Аналитик Прохватилов: удары по энергетике влияют на переговорную позицию Украины

Нанесение ударов по объектам украинской энергетики усилило переговорную позицию России в Абу-Даби, сказал в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Академии военных наук, военный эксперт Владимир Прохватилов. По его мнению, делегации из Киева приходится учитывать усталость своего населения от постоянных отключений электричества.

Мы уничтожаем энергетическую инфраструктуру и создаем в украинском обществе настроение — «хватит воевать, мы хотим жить в тепле, с электричеством и водой». Украинской делегации на переговорах приходится учитывать, что население от военных действий устало, — пояснил Прохватилов.

Эксперт напомнил, что в конце января во многих городах Украины — Киеве Одессе, Хмельницком, Днепре, Кривом Роге — прошли акции протеста, вызванные массовыми отключениями электричества и отопления.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что делегации России и Украины договорились об обмене 314 военнопленных на переговорах в Абу-Даби. Он добавил, что сторонам предстоит еще много работы.