05 февраля 2026 в 15:39

Посол России в Дании ответил Фарерам, поддержавшим новые санкции

Посол Барбин: Россия не оставит без ответа новую позицию Фарер по санкциям

Россия не оставит без ответа новую позицию Фарерских островов, поддержавших введение санкций в отношении отечественных рыбопромышленных компаний «Норебо» и «Мурман Сифуд», заявил РИА Новости посол РФ в Дании Владимир Барбин. Соответствующие ограничения ввели с 1 января 2026 года.

Теперь же и правительство, и парламент Фарерских островов заявляют о необходимости поддержки всех тех дискриминационных мер, которые были введены со стороны Евросоюза и Норвегии против РФ и российских компаний. Это принципиальное изменение позиции Фарерских островов по вопросам отношений с Россией, которое не останется незамеченным с нашей стороны, — высказался Барбин.

Как напомнил Барбин, в 2014 году Россия не стала применять ответные санкции к Фарерским островам несмотря на то, что Евросоюз ввел ограничения против РФ из-за Крыма. Благодаря этому острова, не входящие в состав ЕС, сохранили беспрепятственный доступ своего рыбного промысла на российский рынок. Как пояснил посол, в тот период Фареры убедили Москву в том, что не намерены присоединяться к антироссийским санкциям Евросоюза.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение ограничительных мер Фарерскими островами в отношении российских рыбаков вынудит Москву рассмотреть ряд адекватных контрмер. Она добавила, что Москва до сих пор сознательно воздерживалась от принятия контрмер, исходя из заинтересованности в сохранении конструктивных связей в сфере рыболовства.

