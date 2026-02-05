Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026

Дания придумала новую провокацию с нефтяными танкерами

Посол Барбин: Дания ужесточила контроль за идущими с нефтью из России танкерами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дания усилила контроль за танкерами с российской нефтью, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, которые приводит РИА Новости, контроль ведется при проходе через проливы и обслуживании на рейде.

Дания ужесточила контроль за танкерами с российской нефтью при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении ими обслуживания на рейде, — отметил он.

До этого Барбин заявил, что Дания «в бешеном темпе» закупает вооружение и наращивает численность вооруженных сил. По словам дипломата, страна обосновывает свои действия подготовкой к якобы войне с Россией.

Ранее посол отметил, что отношения двух стран находятся в состоянии глубокого кризиса из-за политики Копенгагена. По его словам, сознательная конфронтация со стороны датских властей лишает Москву возможности вести с ними конструктивный диалог.

Также стало известно, что украинские моряки с танкера «Маринера», захваченного ВМС США в начале января, не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования. Они боятся, что на родине им могут предъявить обвинение в государственной измене.

