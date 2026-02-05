Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 17:06

Появились новые подробности о горящих вагонах с бензином под Тамбовом

МЧС: пожар под Тамбовом с горящими цистернами полностью потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пожар на железнодорожной станции Кочетовка в Тамбовской области, где пламя охватило 16 цистерн с бензином и газом, удалось потушить, сообщила пресс-служба МЧС по Тамбовской области в мессенджере MAX. По данным ведомства, спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар на ж/д станции Кочетовка в городе Мичуринске Тамбовской области, — говорится в сообщении.

Ранее тамбовский губернатор Евгений Первышов сообщал, что на железнодорожной станции Кочетовка-3 в Мичуринске огнем было охвачено 11 цистерн с бензином и пять с газом. Для ликвидации возгорания на месте работали два пожарных поезда и 25 единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать.

До этого стало известно, что в Мичуринске был создан оперштаб для ликвидации последствий крупного возгорания на железнодорожной станции Кочетовка-3. Работу на месте координировал заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

