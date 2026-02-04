Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 22:40

Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области

Первышов: в Мичуринске загорелось 11 цистерн с бензином и пять с газом

МЧС России МЧС России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На железнодорожной станции Кочетовка-3 в Мичуринске огнем было охвачено 11 цистерн с бензином и пять с газом, сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Для ликвидации возгорания на месте работают два пожарных поезда и 25 единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать.

Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует,уточнил политик.

После полного тушения огня специалисты проведут обследование железнодорожных путей на предмет повреждений. Затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

Ранее стало известно, что в Мичуринске был создан оперштаб для ликвидации последствий крупного возгорания на железнодорожной станции Кочетовка-3. Работу на месте координирует заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

До этого следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлены. Сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда.

пожары
Тамбовская область
инциденты
станции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США пообещали добиться прорыва по Украине
«Вот и все»: Медведев опубликовал пугающий пост после завершения ДСНВ
«Худший сигнал»: молчание США по Договору об СНВ резко раскритиковали
Аршавин и Родригез отвоевали алименты у детей и бывших жен: подробности
Французского дипломата заподозрили в «тайном» визите в Москву
Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области
Первые соревнования Олимпиады-2026 стартовали в Италии
Две прибалтийские страны поменяли позицию в отношении России
Родители пили и заставляли работать? Что известно о семье жертвы педофила
При атаке дронов ВСУ под Белгородом пострадали взрослые и дети
В МИД России раскрыли реакцию США на предложение Путина по ДСНВ
Британцы устроили протест у Букингемского дворца из-за файлов Эпштейна
Десятки дронов ВСУ сбиты над шестью регионами России
Крупнейший застройщик попросил о помощи
Три страны ЕС отказались отправлять на Украину миллиарды
«ФАС изучит»: в России проверят цены на хлеб
Латиноамериканская страна потребовала экстрадиции Мадуро из США
Транспортный коллапс из-за снега: что делать, если увольняют за опоздания
Смерть матери, тайный поклонник, мнение об СВО: как живет Анна Чиповская
Гладков и еще 76 белгородцев застряли в лифте во время блэкаута
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.