Губернатор раскрыл подробности мощного пожара в Тамбовской области Первышов: в Мичуринске загорелось 11 цистерн с бензином и пять с газом

На железнодорожной станции Кочетовка-3 в Мичуринске огнем было охвачено 11 цистерн с бензином и пять с газом, сообщил в Telegram-канале губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. Для ликвидации возгорания на месте работают два пожарных поезда и 25 единиц специальной техники. Благодаря оперативным действиям пожар удалось локализовать.

Пострадавших нет, угроза населению и другим объектам инфраструктуры отсутствует, — уточнил политик.

После полного тушения огня специалисты проведут обследование железнодорожных путей на предмет повреждений. Затем ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.

Ранее стало известно, что в Мичуринске был создан оперштаб для ликвидации последствий крупного возгорания на железнодорожной станции Кочетовка-3. Работу на месте координирует заместитель губернатора Евгений Зименко совместно с региональным министром транспорта.

До этого следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта. Точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлены. Сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда.