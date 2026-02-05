Педиатр назвала скрытую опасность бассейнов в теплых странах для детей Педиатр Царегородцева: бассейны в теплых странах могут стать источником инфекций

Купание в бассейнах в теплых странах может вызвать кожные, кишечные и ушные инфекции у детей, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» педиатр Оксана Царегородцева. Она отметила, что влажный климат создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов, в том числе патогенных.

Чаще всего у детей возникают острые кишечные инфекции — энтериты и гастроэнтериты, вызванные ротавирусом, норовирусом, сальмонеллой и шигеллой. Попадание воды в рот во время игр повышает вероятность заражения, особенно у малышей, которые еще не контролируют глотательные движения, — предупредила Царегородцева.

Кроме того, купание в бассейне может стать причиной наружного отита, фолликулита и грибковых поражений. Проблему усугубляет и избыточное содержание хлора в воде. У некоторых детей оно может вызвать раздражение слизистых, аллергические реакции и даже бронхоспазм.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что в случае недостаточной дезинфекции воды в бассейне возрастает риск подхватить грибок или получить химическое раздражение. Она отметила, что бородавки, вызываемые вирусом папилломы человека, могут передаваться при ходьбе босиком по поверхности у бассейна.