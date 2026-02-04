Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:58

МИД рассказал о контактах России с Данией

МИД РФ: общение с Данией связано с работой Арктического совета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Общение России и Дании связано с работой Арктического совета, рассказал РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ, старшее должностное лицо от РФ в Арктическом совете Владислав Масленников. Он отметил, что Россия не имеет отношения к текущему кризису, связанному с Гренландией.

Россия не имеет отношения к текущему кризису вокруг Гренландии, основания для обсуждения Россией данного сюжета с Данией отсутствуют, — рассказал Масленников.

Он подчеркнул, что Арктический совет не занимается вопросами военной безопасности. По его словам, обсуждения касаются только повестки дня организации.

Ранее эксперт по арктическим проблемам, доктор исторических наук Лев Воронков рассказал, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет заполучить Гренландию из-за природных ресурсов. Он отметил, что страна обладает богатыми запасами.

