04 февраля 2026 в 14:51

Появились подробности об учительнице, найденной мертвой в школе

Найденная мертвой в школе Екатеринбурга учительница готовилась к проверке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Учительница, которую нашли мертвой в школе на Уралмаше в Екатеринбурге, готовилась к проверке, пишет местный портал Е1.ru. По его информации, женщине было 49 лет, она преподавала в школе сразу три предмета — алгебру, геометрию и физику.

Она была самая добрая в школе. <…> У нее были проблемы с сердцем, она часто на больничный уходила. Накануне она осталась в школе после уроков, готовилась к какой-то проверке, — рассказала одна из учениц.

Издание пишет, что учительницу раньше уже увозили на скорой прямиком из школы. Поздним вечером 3 февраля ее тело обнаружил охранник во время обхода. Женщина лежала в коридоре возле дверей своего кабинета.

Ранее в правоохранительных органах сообщали, что охранник в одной из школ Екатеринбурга обнаружил тело учительницы, которая задержалась после рабочего дня. По предварительной версии, педагогу могло стать плохо, следов насилия на ее теле обнаружено не было.

До этого сообщалось о смерти мужчины в торговом центре «Саларис» на Киевском шоссе в Москве. Перед смертью очевидцы заметили его на втором этаже, он бегал по коридорам и кричал что-то несуразное. После этого посетителя нашли уже на первом этаже центра мертвым. Предварительно известно, что погибшему было 30 лет, он родом из Астраханской области.

Россия
Екатеринбург
школы
учителя
смерти
