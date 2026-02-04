Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 16:08

Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей

Сын телеведущей Жильцовой заявил, что гражданской панихиды по умершей не будет

Светлана Жильцова Светлана Жильцова Фото: Борис Кавашкин/РИА Новости
Гражданской панихиды по советской телеведущей Светлане Жильцовой, которая умерла утром 3 февраля на 90-м году жизни в результате продолжительной болезни, не будет, рассказал ТАСС сын покойной Иван. Он добавил, что похороны состоятся 6 февраля в Москве на Рогожском кладбище.

Гражданской панихиды не будет. Будет отпевание в церкви, в Храме святителя Николая в 13:00. Потом похороны на Рогожском кладбище, — сказал журналистам собеседник.

Ранее советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов заявил, что Жильцова демонстрировала высочайший уровень самоотдачи в своей работе. По его словам, новость о смерти известной телеведущей стала для него очень печальным известием.

До этого сообщалось, что известная французская актриса Брижит Бардо скончалась от онкологического заболевания. Ее супруг бизнесмен Бернар д’Ормаль заявил, что знаменитость «потеряла волю к жизни». Последние недели звезда провела в своем доме в Сен-Тропе рядом с мужем и любимыми питомцами.

Россия
Москва
телеведущие
похороны
