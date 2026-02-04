Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей Сын телеведущей Жильцовой заявил, что гражданской панихиды по умершей не будет

Гражданской панихиды по советской телеведущей Светлане Жильцовой, которая умерла утром 3 февраля на 90-м году жизни в результате продолжительной болезни, не будет, рассказал ТАСС сын покойной Иван. Он добавил, что похороны состоятся 6 февраля в Москве на Рогожском кладбище.

Гражданской панихиды не будет. Будет отпевание в церкви, в Храме святителя Николая в 13:00. Потом похороны на Рогожском кладбище, — сказал журналистам собеседник.

Ранее советский и российский актер театра, кино и озвучивания, режиссер дубляжа Всеволод Кузнецов заявил, что Жильцова демонстрировала высочайший уровень самоотдачи в своей работе. По его словам, новость о смерти известной телеведущей стала для него очень печальным известием.

