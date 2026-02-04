В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией

Евросоюз уже фактически находится в состоянии войны с Россией, заявила в интервью El Pais генсек Европейской службы внешних связей Белен Мартинес Карбонель. По ее словам, европейским гражданам вряд ли придется участвовать напрямую в боевых действиях.

Дело в том, что мы уже воюем с Россией, — сказала Карбонель.

Чтобы не допустить военной эскалации, европейцам придется «от чего-то отказаться», считает дипломат. Она уточнила, что укрепление обороны требует «перераспределения ресурсов», и «защита Европы будет иметь свою цену».

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru заявил, что поражение Украины в военном конфликте будет означать проигрыш для НАТО и Евросоюза. По его словам, ЕС, маскируя собственные действия под миротворческие инициативы, стремится сохранить влияние. США стремятся остановить украинский конфликт и вывести Россию из союза с Китаем. По мнению Рара, судьба Украины и НАТО не представляют для него первостепенного интереса.

До этого генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации НАТО до окончания боевых действий в стране.