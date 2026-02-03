Зимняя Олимпиада — 2026
В Германии ответили, почему Европа боится поражения Украины в конфликте

Политолог Рар: поражение Украины будет означать проигрыш НАТО и ЕС

ВСУ в зоне СВО
Поражение Украины в военном конфликте будет означать проигрыш для НАТО и Евросоюза, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, ЕС, маскируя собственные действия под миротворческие инициативы, стремится сохранить свое влияние.

Европейцы боятся поражения Украины, поскольку это будет означать поражение НАТО и Евросоюза. Понимая, что Киеву не выиграть, ЕС пытается сохранить свое влияние на востоке Европы, разместив на украинской территории свои войска в качестве «миротворцев». Отдавать Украину под влияние России они противятся. Нужно учитывать разные подходы и разные интересы всех участников конфликта. Если их не сблизить, переговоры остаются бессмысленными, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что США стремятся остановить украинский конфликт и вывести Россию из союза с Китаем, что является ключевой задачей президента США Дональда Трампа. По мнению политолога, судьба Украины и НАТО не представляют для него первостепенного интереса. Рар также отметил, что Москва, в свою очередь, заинтересована в прекращении боевых действий, но только если ей удастся достичь своих целей: отодвинуть Альянс и западные военные силы от российских границ.

Россией создается некий буфер против НАТО, который проявится в территориальном разделении Украины. Киев, возглавляемый Зеленским, пытается сохранить за собой восточные территории и нанести Москве стратегическое поражение. Для этого украинцам надо втянуть Европу в войну против РФ. В такой сложной со всех сторон констелляции договориться кажется невозможным, поэтому конфликт продолжается, — заключил Рар.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс не будет оказывать Украине полноценную военную помощь до заключения мирного соглашения. Так он отложил отправку войск и авиации НАТО до окончания боевых действий в стране.

Евросоюз
НАТО
Украина
Европа
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
