Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:16

Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки

Устроившие перестрелку с полицией на Рублевке бандиты убили таксиста из-за денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Устроившие перестрелку с полицейскими на Рублевке бандиты убили таксиста, чтобы не платить ему деньги, сообщает Lenta.ru со ссылкой на СК России. По данным следствия, подозреваемые приехали из Самарской области в Москву за 85 тыс. рублей.

После прибытия в Москву злоумышленники отказались рассчитываться за оказанную услугу и расправились с водителем. Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено днем 4 февраля на парковке в районе улицы Большой Филевской. Возбуждены уголовные дела об убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ст. 222 УК РФ).

Ранее в Сети появились первые кадры из подъезда дома на Рублевском шоссе, где при задержании подозреваемых случилась перестрелка. Отмечается, что все произошло на лестничной клетке второго этажа. На кадрах видны изрешеченные пулями стены подъезда, залитые кровью ступеньки и сигнальные ленты.

До этого представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что на Рублевском шоссе в Москве провели задержание двоих мужчин, подозреваемых в похищении и убийстве человека в Пензенской области. Во время выполнения операции полицейским пришлось открыть огонь, один из мужчин погиб в перестрелке.

