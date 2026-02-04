Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:28

Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году

В ГТЛК сообщили о поставках серийных самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году

Читайте нас в Дзен

S7 Group, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе ГТЛК. По информации компании, стороны ориентируются на начало поставок серийных самолетов Ту-214 с 2029 года.

Документ (меморандум — NEWS.ru) развивает договоренности 2024 года и подтверждает намерение сторон о поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, включая воздушные суда с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines, — отметили в ГТЛК.

Ранее ОАК и и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026.

До этого двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали на «птицестойкость». В ходе тестов на стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в работающую на максимальном режиме установку выстрелили из специальной пушки тушками птиц.

ГТЛК
S7
ОАК
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.