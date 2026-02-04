Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году

Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году В ГТЛК сообщили о поставках серийных самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году

S7 Group, Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе ГТЛК. По информации компании, стороны ориентируются на начало поставок серийных самолетов Ту-214 с 2029 года.

Документ (меморандум — NEWS.ru) развивает договоренности 2024 года и подтверждает намерение сторон о поставке 100 среднемагистральных самолетов Ту-214, включая воздушные суда с расширенными эксплуатационными характеристиками, адаптированными под модель эксплуатации авиакомпании S7 Airlines, — отметили в ГТЛК.

Ранее ОАК и и индийская HAL заключили соглашение о лицензионном производстве российских самолетов SJ 100. Торжественная церемония подписания документа состоялась в рамках международной выставки Wings India 2026.

До этого двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 испытали на «птицестойкость». В ходе тестов на стенде рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» в работающую на максимальном режиме установку выстрелили из специальной пушки тушками птиц.