Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей

Семья Усольцевых, которая пропала в районе поселка Кутурчин Красноярского края, не могла уехать за границу, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Их нахождение в Испании не подтвердилось.

Никаких подтверждений того, что Усольцевы могут находится в другой стране, Испании, например, нет. Против версии свидетельствуют собранные по делу доказательства. Версия эта была опровергнута, — отметил собеседник.

Ранее в программе «Пусть говорят» на Первом канале сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, рассказал о загадочном звонке из Испании после исчезновения его родных. Молодой человек попытался перезвонить по этому номеру, но обнаружил, что он одноразовый. Он выразил желание верить в связь этого звонка с исчезновением семьи, однако признал, что это маловероятно.

До этого спасатель и альпинист Денис Киселев заявил, что семья Усольцевых не могла выжить в тайге на подножном корме в течение четырех месяцев. По его мнению, без укрытия или помощи извне это невозможно. Он отметил, что за месяц человек может преодолеть сотни километров и выйти к людям гораздо быстрее. Однако, несмотря на это, четыре месяца выживания в таких условиях представляются маловероятными.