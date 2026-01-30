Спасатель поставил точку в споре, могли ли Усольцевы выжить в тайге Спасатель Киселев: Усольцевы не смогли бы выживать в тайге на подножном корме

Без надежного укрытия, зимовья или помощи извне семья Усольцевых не смогла бы выжить в тайге в течение четырех месяцев, заявил NEWS.ru спасатель и альпинист Денис Киселев. По его словам, на подножном корме это невозможно.

Без надежного укрытия, зимовья, если просто лес, то с точки зрения добывания еды, воды, выжить на подножном корме в течение такого длительного времени невозможно. Если это не какое-то зимовье или помощь извне. В остальном случае исключено, — отметил Киселев.

Эксперт отметил, что в течение четырех месяцев они могли выйти к людям. Собеседник подчеркнул, что в подобных случаях людей объявляют пропавшими без вести.

Конечно [они могли выйти к людям], но не за четыре месяца. За месяц человек может пройти сотни километров, можно было пол Сибири прошагать. Вероятно, появилась новая информация, кто-то что-то видел, знает. Кто-то где-то сказал, решили проверить. В других подобных случаях люди объявляются пропавшими без вести. Если только не появляется новая информация, когда поиски возобновляются, — отметил Киселев.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае возобновили поиски семьи Усольцевых по поручению следствия. В ведомстве отметили, что мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Ранее руководитель и координатор поисковой организации «ПримПоиск» Кристина Вульферт заявила, что версия о добровольном уходе пропавшей семьи Усольцевых в сибирскую тайгу несостоятельна. Основной причиной она назвала жизненные потребности, в частности, необходимость в медикаментах для ребенка.

До этого сын исчезнувших супругов Даниил Баталов сообщил, что слух об обнаруженных в брошенном семьей Усольцевых автомобиле 300 тыс. рублей придумали специально, чтобы «тема не угасла». По его словам, на самом деле там не было никаких денег. Также, по его мнению, его родственники до сих пор живы.