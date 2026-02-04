Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 17:15

Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна

Стармер отказался публиковать сведения о дружившем с Эпштейном экс-после в США

Кир Стармер Кир Стармер Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press
Правительство Великобритании сохранит в тайне часть информации о назначении послом в США Питера Мандельсона, заявил премьер-министр Кир Стармер, сообщает The Sun. Отмечается, что бывший дипломат дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в педофилии.

Я намерен обеспечить публикацию всех материалов. Единственным исключением станет [информация], которая причиняет вред национальной безопасности. Моя первая обязанность — обеспечивать безопасность страны, — заявил Стармер.

По словам премьера, также правительство не раскроет сведения, которые якобы может навредить «международным отношениям». Политик добавил, что речь идет о «чувствительных темах» в сфере разведки и торговли.

Ранее Министерство юстиции США изъяло из публичного доступа несколько тысяч недавно обнародованных документов, связанных с делом Эпштейна. По информации журналистов, это было сделано по запросу жертв. Однако значительная часть материалов была удалена американскими властями по собственной инициативе. Журналисты заявили, что это вызвало широкий общественный резонанс.

Кир Стармер
Великобритания
Джеффри Эпштейн
США
