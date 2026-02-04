Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна Стармер отказался публиковать сведения о дружившем с Эпштейном экс-после в США

Правительство Великобритании сохранит в тайне часть информации о назначении послом в США Питера Мандельсона, заявил премьер-министр Кир Стармер, сообщает The Sun. Отмечается, что бывший дипломат дружил с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в педофилии.

Я намерен обеспечить публикацию всех материалов. Единственным исключением станет [информация], которая причиняет вред национальной безопасности. Моя первая обязанность — обеспечивать безопасность страны, — заявил Стармер.

По словам премьера, также правительство не раскроет сведения, которые якобы может навредить «международным отношениям». Политик добавил, что речь идет о «чувствительных темах» в сфере разведки и торговли.

Ранее Министерство юстиции США изъяло из публичного доступа несколько тысяч недавно обнародованных документов, связанных с делом Эпштейна. По информации журналистов, это было сделано по запросу жертв. Однако значительная часть материалов была удалена американскими властями по собственной инициативе. Журналисты заявили, что это вызвало широкий общественный резонанс.