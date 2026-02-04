Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 18:58

«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу

NYT: все больше жителей Украины готовы уступить Донбасс России

Все больше украинцев готовы пойти на территориальные уступки, включая отказ от Донбасса, в обмен на гарантии мира и безопасности, следует из данных опроса, с которыми ознакомилась газета The New York Times. Издание привело цитату одной из респондентов, подтверждающей усталость местных жителей от конфликта.

Для меня приоритетом является мир, и если отказ от Донбасса остановит войну, я буду готова согласиться с этим, — сказала она.

NYT ссылается на опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 23–29 января. Он показал, что 40% участников поддерживают отказ Украины от районов Донбасса, которые все еще контролируются Киевом, в обмен на гарантии безопасности.

Для сравнения, в мае 2022 года 82% опрошенных заявляли, что от территорий отказываться нельзя. NYT отмечает, что прямое сравнение некорректно из-за появления в новом опросе условия о «гарантиях безопасности», но тенденция согласуется с другими исследованиями.

Ранее опрос КМИС показал, что за четыре года доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения конфликта, выросла втрое. В декабре 2025 года такой позиции придерживались 33% респондентов, тогда как в 2022 году их было лишь 10%.

Украина
Россия
Донбасс
опросы
конфликты
территории
гарантии безопасности
