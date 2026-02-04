Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы В Конгрессе США заявили о давлении Еврокомиссии на выборы в ЕС

Еврокомиссия не раз вмешивалась в выборы в странах Евросоюза, используя закон ЕС о цифровых услугах (DSA), говорится в докладе юридического комитета Палаты представителей США. В документе утверждается, что ЕК настаивала на пометке публикаций, которые «левые» правительственные фактчекеры сочли дезинформацией.

Европейская комиссия стремится влиять на государства — члены ЕС, контролируя политические нарративы в период выборов. В частности, в 2024 году Европейская комиссия выпустила руководство по выборам в рамках DSA, требующие от платформ принятия дополнительных мер цензуры накануне крупных европейских выборов, — сказано в документе.

В расследовании говорится, что после вступления DSA в силу в 2023 году Еврокомиссия ограничивала контент в соцсетях накануне выборов в Словакии, Франции, Нидерландах, Молдавии, Румынии, а также перед выборами в Евросоюз летом 2024 года. В докладе утверждается, что политические назначенцы, оказывали давление на TikTok, требуя усилить цензуру контента из США перед президентскими выборами 2024 года. В ответ соцсеть сообщала ЕК об удалении 45 тыс. публикаций на темы миграции, климатических изменений, безопасности и обороноспособности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венргии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки повлиять на предвыборную кампанию в республике. По его словам, цель украинского главы государства — приход к власти оппозиционного правительства, которое согласится на финансирование Киева. Министр также предположил, что в этих действиях Зеленского поддерживают брюссельские союзники.