Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:53

Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы

В Конгрессе США заявили о давлении Еврокомиссии на выборы в ЕС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Еврокомиссия не раз вмешивалась в выборы в странах Евросоюза, используя закон ЕС о цифровых услугах (DSA), говорится в докладе юридического комитета Палаты представителей США. В документе утверждается, что ЕК настаивала на пометке публикаций, которые «левые» правительственные фактчекеры сочли дезинформацией.

Европейская комиссия стремится влиять на государства — члены ЕС, контролируя политические нарративы в период выборов. В частности, в 2024 году Европейская комиссия выпустила руководство по выборам в рамках DSA, требующие от платформ принятия дополнительных мер цензуры накануне крупных европейских выборов, — сказано в документе.

В расследовании говорится, что после вступления DSA в силу в 2023 году Еврокомиссия ограничивала контент в соцсетях накануне выборов в Словакии, Франции, Нидерландах, Молдавии, Румынии, а также перед выборами в Евросоюз летом 2024 года. В докладе утверждается, что политические назначенцы, оказывали давление на TikTok, требуя усилить цензуру контента из США перед президентскими выборами 2024 года. В ответ соцсеть сообщала ЕК об удалении 45 тыс. публикаций на темы миграции, климатических изменений, безопасности и обороноспособности.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венргии Петер Сийярто заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предпринимает попытки повлиять на предвыборную кампанию в республике. По его словам, цель украинского главы государства — приход к власти оппозиционного правительства, которое согласится на финансирование Киева. Министр также предположил, что в этих действиях Зеленского поддерживают брюссельские союзники.

выборы
Еврокомиссия
Европа
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Грязный Санчес»: Маск разразился критикой в адрес премьера Испании
В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ
«Попадут впросак»: политолог о судьбе Украины на переговорах в Абу-Даби
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.