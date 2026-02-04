Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов Первышов: жилым домам в связи со сходом вагонов под Тамбовом ничего не угрожает

Жилым домам в районе железнодорожной станции Кочетовка-3 в Тамбовской области, где произошел сход вагонов с последующим возгоранием, ничего не угрожает, заявил губернатор Евгений Первышов в Telegram-канале. По его словам, на месте происшествия работают 20 единиц техники и пожарные поезда.

На месте происшествия работают 20 единиц техники, дополнительно направлены пожарные поезда. Угрозы жилым домам нет, — написал Первышов.

Глава региона отметил, что информация о пострадавших пока что уточняется. Обстоятельства и причины пожара будут устанавливаться после того, как спасателям удастся потушить огонь.

Ранее стало известно, что по факту случившегося на Кочетовке-3 возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено. По данным Западного МСУТ СК России, точное число пострадавших и сумма причиненного ущерба еще не установлена.

До этого сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда. Он пытался самостоятельно потушить возгорание, которое началось сразу после схода вагонов. Уточнялось, что мужчина получил серьезные ожоги. Его срочно доставили в больницу.