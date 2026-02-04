Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 18:42

Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти

Вэнс: США нужен доступ к венесуэльской нефти на десятилетия вперед

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США нужен контроль над венесуэльскими ресурсами для обеспечения стабильности мировой экономики на десятилетия вперед, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в ходе программного выступления в Вашингтоне. Политик подчеркнул стратегическую значимость Венесуэлы для американских интересов, передает ТАСС.

Конечно, одна из причин, по которой мы так сильно заинтересованы в Венесуэле, заключается в том, что эта страна имеет столь критическую важность. И этот настолько важный ресурс называется нефть, — высказался вице-президент.

Вэнс напомнил о позиции американского президента Дональда Трампа относительно энергетической безопасности, отметив, что, несмотря на технологический прогресс, ископаемое топливо остается фундаментом глобального рынка. Вице-президент также добавил, что современная экономика по-прежнему опирается на «осязаемые вещи», к которым относятся не только углеводороды, но и минералы. По его словам, доступ к этим ресурсам является ключевым приоритетом внешней политики США.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, кто «всегда добивается своего».

США
Белый дом
Джей Ди Вэнс
нефть
Венесуэла
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США не смогли предоставить новых сведений о судьбе ДСНВ
«Попадут впросак»: политолог о судьбе Украины на переговорах в Абу-Даби
Верховный суд РФ подтвердил 13 лет колонии за попытку теракта
В работе популярного сервиса для скачивания файлов зафиксировали сбой
Украинский триатлонист поплатился за участие в турнире при дисквалификации
Взрыв и адское пламя: пожар на станции в Тамбовской области, что известно
Голая в наркодиспансере: медбрат изнасиловал студентку 1 января?
Производитель признал ответственность за зауженные калибраторы для «Победы»
В Китае назвали армию, которая страшит США
Появились кадры по кровавому делу о перестрелке на Рублевском шоссе
Алиеву и Пашиняну вручили «Премию Заида» за человеческое братство
«Приоритет — мир»: все больше украинцев готовы пойти на уступки по Донбассу
Украина за ночь израсходовала половину месячного выпуска ракет для Patriot
Девочки будто спали в гробах: как похоронили погибших в сауне пятерых детей
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW
Еврокомиссию уличили во вмешательстве в европейские выборы
Тамбовский губернатор высказался об опасностях после схода вагонов
Эрдоган выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Euroclear «потерял» в отчете обещанные Киеву €300 млн из российских активов
Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.