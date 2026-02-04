Вэнс раскрыл, зачем США столько нефти

США нужен контроль над венесуэльскими ресурсами для обеспечения стабильности мировой экономики на десятилетия вперед, заявил вице-президент страны Джей Ди Вэнс в ходе программного выступления в Вашингтоне. Политик подчеркнул стратегическую значимость Венесуэлы для американских интересов, передает ТАСС.

Конечно, одна из причин, по которой мы так сильно заинтересованы в Венесуэле, заключается в том, что эта страна имеет столь критическую важность. И этот настолько важный ресурс называется нефть, — высказался вице-президент.

Вэнс напомнил о позиции американского президента Дональда Трампа относительно энергетической безопасности, отметив, что, несмотря на технологический прогресс, ископаемое топливо остается фундаментом глобального рынка. Вице-президент также добавил, что современная экономика по-прежнему опирается на «осязаемые вещи», к которым относятся не только углеводороды, но и минералы. По его словам, доступ к этим ресурсам является ключевым приоритетом внешней политики США.

Ранее Вэнс заявил, что переговоры между США и странами НАТО о присоединении Гренландии идут хорошо. По его словам, Трамп относится к тем людям, кто «всегда добивается своего».