Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна NYP: власти США изъяли из публичного доступа тысячи файлов по делу Эпштейна

Министерство юстиции США изъяло из публичного доступа несколько тысяч недавно обнародованных документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает New York Post. Это было сделано по запросу жертв. Однако, как пишут СМИ, значительная часть материалов была удалена американскими властями по собственной инициативе, что вызвало широкий общественный резонанс.

В понедельник в письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <…> Джей Клэйтон, прокурор США по Южному округу Нью Йорка, написал, что Министерство юстиции удалило все раскрывающие [личные данные] материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами, — рассказал прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джей Клэйтон.

Власти пообещали вернуть документы в общий доступ после тщательного пересмотра и редактирования «чувствительных фрагментов». Согласно планам ведомства, обновленные версии файлов должны быть опубликованы в течение 24–36 часов.

Ранее у журналистов издания Radar Online появилась теория о том, что скандальный финансист мог совершить побег из тюрьмы, будучи тайно замененным другим заключенным незадолго до официального сообщения о смерти. Сторонники этой версии вновь начали обсуждение на фоне публикации массивов документов Минюста США,