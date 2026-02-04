Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 16:57

Минюст США удалил тысячи документов по делу Эпштейна

NYP: власти США изъяли из публичного доступа тысячи файлов по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Министерство юстиции США изъяло из публичного доступа несколько тысяч недавно обнародованных документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает New York Post. Это было сделано по запросу жертв. Однако, как пишут СМИ, значительная часть материалов была удалена американскими властями по собственной инициативе, что вызвало широкий общественный резонанс.

В понедельник в письме судьям Ричарду Берману и Полу Энгельмайеру <…> Джей Клэйтон, прокурор США по Южному округу Нью Йорка, написал, что Министерство юстиции удалило все раскрывающие [личные данные] материалы, которые были обнаружены жертвами или их адвокатами, — рассказал прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Джей Клэйтон.

Власти пообещали вернуть документы в общий доступ после тщательного пересмотра и редактирования «чувствительных фрагментов». Согласно планам ведомства, обновленные версии файлов должны быть опубликованы в течение 24–36 часов.

Ранее у журналистов издания Radar Online появилась теория о том, что скандальный финансист мог совершить побег из тюрьмы, будучи тайно замененным другим заключенным незадолго до официального сообщения о смерти. Сторонники этой версии вновь начали обсуждение на фоне публикации массивов документов Минюста США,

США
Минюст США
документы
жертвы
архивы
доказательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
До освобожденной из рабства в Мьянме россиянки добралась иностранная мафия
Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Онколог опровергла мифы о профилактике рака
«Страница перевернута»: Пашинян о новом этапе отношений Баку и Еревана
«Учимся жить в мире»: Алиев о пройденном Азербайджаном и Арменией пути
В Совфеде указали на главную проблему запрета флагов на Олимпиаде
Военных привлекли к борьбе со снежным апокалипсисом
Немецкую организацию признали нежелательной в России
В Евросоюзе признали, что уже воюют с Россией
Стало известно о поставках самолетов Ту-214 для S7 в 2029 году
Губернатор Подмосковья рассказал о результатах работы прокуратуры
МЧС окажет помощь российскому региону после обстрелов
В Эстонии раскрыли, куда направили задержанный сухогруз с россиянами
Правоохранители высказались о версии нахождения Усольцевых за границей
Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Трампом
Новый альбом, поддержка Макаревича, смерть дочери: куда пропал Кинчев
В Госдуме оценили возможность завершения СВО весной 2026 года
Раскрыта причина убийства таксиста бандитами с Рублевки
Адское пламя в Мичуринске попало на видео
Стармер придумал уловку, чтобы скрыть сведения о британском друге Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.