04 февраля 2026 в 18:41

Погибшего в зоне СВО российского актера запретили на Украине

Погибшего в зоне СВО актера Ткаченко внесли в базу данных «Миротворца»

Николай Ткаченко Николай Ткаченко Фото: vk.com/nikolay_tkachenko89
Российского актера театра и кино Николая Ткаченко, погибшего в зоне СВО, внесли в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», следует из информации на портале. Артист находился в зоне конфликта с 10 июня 2025 года, а погиб при возвращении с боевого задания в декабре, передает ТАСС.

Мать Ткаченко рассказала агентству, что ее сын служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Актер был известен по ролям в сериалах «Триггер», «ИП Пирогова», «Нереалити» и театральных спектаклях.

Ранее база данных «Миротворца» пополнилась информацией о еще четырех несовершеннолетних. В список были внесены фамилии детей из России, Белоруссии и Австралии в возрасте от 6 до 16 лет на фоне обвинений в «антиукраинской деятельности».

До этого американский журналист Кристофер Хелали порадовался, что его добавили в «расстрельный» список Украины. По его словам, быть включенным в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» — это честь. В него вносят тех, кто борется с «отравляющей умы бандеровской и неонацистской идеологией».

Украина
Миротворец
погибшие
актеры
СВО
