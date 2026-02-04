Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянина арестовали за отказ снять тонировку с BMW

Суд Москвы отправил в изолятор водителя BMW за отказ сотруднику ДПС

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Дорогомиловский суд Москвы арестовал на пять суток владельца BMW X7, сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города. Он отказался снять тонировку со стекол по требованию сотрудников, за что получил протокол по части первой статьи 19.3 КоАП РФ.

Владельцу автомобиля BMW X7 назначен административный арест сроком на пять суток за неповиновение законному требованию полицейского устранить нарушение правил тонировки стекол, — сообщили в суде.

Ранее в России ужесточили наказание за небезопасную перевозку детей. В частности, нарушение соответствующих правил грозит административным штрафом в 5 тыс. рублей. Прежде его размер составлял лишь 3 тыс. рублей.

До этого жителя Рязанской области оштрафовали за куртку со встроенной камерой: он передал ее своему приятелю, который сдавал экзамен по ПДД. Мужчину раскрыли, а суд первой инстанции решил оштрафовать владельца куртки на 40 тыс. рублей по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

